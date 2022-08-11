Ömer Ali Şahiner: "Tur atlayan taraf olmak istiyoruz"

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 3-1'lik galibiyetin rövanşında sahalarında oynayacakları Breidablik maçı öncesinde Başakşehir'in 30 yaşındaki futbolcusu Ömer Ali Şahiner, yaptığı açıklamada, "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun bizi rahatlatmadan aynı disiplinle sahada olacağız" dedi.

"Başakşehir’in felsefesi kurulduğu günden bu yana Avrupa’da var olmak"

Soruları yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Geçen hafta zor bir maç oynadık. Hem hava şartları hem de zeminin suni çim olması bizi maçtan önce düşündürüyordu ama kendi kalitemizle birlikte, güçlü oyunumuzla güzel bir galibiyetle döndük. Yarın da güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun bizi rahatlatmadan aynı disiplinle sahada olacağız. Başakşehir’in felsefesi kurulduğu günden bu yana Avrupa’da var olmak, kulübün en büyük hedeflerinden biri. Hem yönetimimiz hem Emre hoca bu konu ile alakalı her zaman söylüyor. Biz futbolcular olarak kulübün bu felsefesine sahada cevap vermek istiyoruz. Başakaşehir’i gruplara taşımak istiyoruz. Yarın skor avantajına bakmaksınız güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir oyun felsefemiz var"

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Takımdaki havanın sorulması üzerine Şahiner, "En büyük isteğimiz, geçen seneden devam eden formumuzu, o kazanmak alışkanlığımızı bu seneye yansıtmaktı. Hazırlık kampına da öyle başladık. Güçlü bir oyun felsefemiz var. Oyuncular değişiyor ama Başakşehir’in felsefesi, kazanma arzusu değişmiyor. Güçlü bir oyun sahada. Hocamız bunu bizden her antrenmanda istiyor. En iyisini istiyor. Skorlara yansıyor ama hocalarımızın hala daha iyisini istediği durumlar var. Daha çok çalışıyoruz. Hatalarımızın üstüne gidiyoruz. Bu konuda Emre hocanın istediğini biliyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Bizim için bu oyunu oynayabilmek her zaman daha değerli ve daha zor. Biz de oyuncular olarak buna karşılık vermek istiyoruz. Kadronun genişliğinin sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

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30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 22 maçta 1 asist yaptı.

Breidablik maçı için İzlanda'ya giden Başakşehir'in müsabakayı oynayacağı kentin güneyindeki Fagradalsfjall Yanardağı iki gündür aktif.pic.twitter.com/hPSmZe20wQ — SPOR (@yenisafakspor) August 4, 2022