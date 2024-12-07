Önümüzde kimse duramaz

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da dün basına açık yapılan antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sivas’ın her takım için zor bir deplasman olduğunu dile getiren Buruk, “Zemin ve stadyumla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Savunma yönünü yapmaya çalışan bir takım. Direkt oynuyorlar. Ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Galatasaray üretmeye çalışan takım olacak” dedi.

Sivasspor maçının hakemi Turgut Doman ile ilgili de konuşan Okan Buruk, “Umarım onun için de iyi bir maç olur. İki takımın da birbirinin hakkına geçmeyeceği bir maç olur. Hakemler için de bazen şanssız maçlar olur. Kafamızda hiçbir şeye odaklanmadan oraya gideceğiz” açıklamasında bulundu. Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Abdülkerim geri dönüşü en yakın olan isim. Bu maça zor gözüküyor. Jakobs için Malmö maçı hedeflerden bir tanesi. Kaan Ayhan 2-3 haftalık süreci var. Kadroma ve oyuncularıma güveniyorum” dedi.