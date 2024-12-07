Önümüzde kimse duramaz

Süper Lig’de yarın oynayacakları Sivasspor maçı öncesi konuşan G.Saray Teknik Direktörü Buruk, “Ligde en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Üretmeye çalışacağız. Takım oyununu ortaya koyduğumuzda önümüzde kimsenin duramayacağını biliyoruz” dedi.
Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da dün basına açık yapılan antrenman öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sivas’ın her takım için zor bir deplasman olduğunu dile getiren Buruk, “Zemin ve stadyumla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Savunma yönünü yapmaya çalışan bir takım. Direkt oynuyorlar. Ligde yine en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Galatasaray üretmeye çalışan takım olacak” dedi.
HAKEMLER DE ŞANSSIZ OLUYOR
Sivasspor maçının hakemi Turgut Doman ile ilgili de konuşan Okan Buruk, “Umarım onun için de iyi bir maç olur. İki takımın da birbirinin hakkına geçmeyeceği bir maç olur. Hakemler için de bazen şanssız maçlar olur. Kafamızda hiçbir şeye odaklanmadan oraya gideceğiz” açıklamasında bulundu. Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Abdülkerim geri dönüşü en yakın olan isim. Bu maça zor gözüküyor. Jakobs için Malmö maçı hedeflerden bir tanesi. Kaan Ayhan 2-3 haftalık süreci var. Kadroma ve oyuncularıma güveniyorum” dedi.
OSİMHEN FORMDA
Konuşmasının son bölümünü Victor Osimhen’e ayıran Okan Buruk, “Osimhen formda. Goller ve asistler yapıyor. Gol atmasından önemlisi takım için mücadele etmesi. Bu kafa yapısını takım olarak ortaya koyduğumuzda Galatasaray takımının önünde kimsenin duramayacağını biliyoruz” sözlerini sarf etti.