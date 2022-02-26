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Onur Bulut asistleriyle dikkat çekiyor

Yukatel Kayserispor’un başarılı futbolcusu Onur Bulut, bu sezon 7. asistini yaparak takımının en çok gol pası veren oyuncusu oldu.

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Haber Merkezi İHA
Onur Bulut asistleriyle dikkat çekiyor
Onur Bulut'un kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

Kayserispor’un sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Onur Bulut, her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor.

Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda etkili performansı dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon atılan 7 gole direk katkı sağladı. Ligde geride kalan 27. hafta sonunda 26 maçta forma giyen Onur Bulut 7 asist, 1 gollük performans ortaya koydu.

Trabzonspor maçında alınan 3-2’lık mağlubiyette atılan 2 golün asistini yapan başarılı oyuncu, takımın en çok asist yapan ismi konumunda.

Trabzonspor 3, Karagümrük, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Altay maçlarında asist yapan Onur Bulut, Alanyaspor maçında ise fileleri havalandırdı.

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