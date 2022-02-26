Onur Bulut asistleriyle dikkat çekiyor

Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 4 büyük takıma teklif: "Primi almayın"

Yayın ihalesiyle ilgili soru işaretleri devam ederken, değerlendirme toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in önerisi damga vurdu. Başkan Özdemir, teklif edilen rakam çok düşük olduğu için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şampiyonluk primlerinin alınmamasını istedi.