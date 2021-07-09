Spor Onyekuru aşkı sona erdi
FUTBOL FUTBOL

Onyekuru aşkı sona erdi

Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray’a veda etti. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafını paylaşırken, “Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar” notunu düştü.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Onyekuru aşkı sona erdi
Henry Onyekuru

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın 4 milyon 350 bin Euro’luk opsiyonu kullanmaması sonrasında Monaco’ya geri dönmüştü. Dönemin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 11 Haziran’a kadar geçerli olan opsiyonu kullanmamıştı. Burak Elmas ve yönetimi, seçildikten sonra Onyekuru’yu transfer etmek için Monaco ile tekrar masaya oturdu. Fransız ekibine, hem kiralama hem de satın alma teklifleri sunan sarı-kırmızılı takım, anlaşma sağlayamadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray’a veda etti. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafını paylaşırken, “Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar” notunu düştü. Henry Onyekuru’nun bu paylaşımlarının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

3 KEZ TRANSFER OLDU

Henry Onyekuru, kısa sürede Galatasaray’da 3 farklı dönemde forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu ilk olarak 2018-2019 sezonu başında Everton’dan kiralandı. Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Onyekuru, 2019-2020 ara transfer döneminde bu kez Monaco’dan 6 aylığına kiralandı. Yıldız oyuncu o sezon 10 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Onyekuru’nun 3. dönemi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde başladı. 6 aylığına kiralanan genç oyuncu, 14 lig maçında 5 gol 4 asiste imza attı.

EURO 2020'yi içimize sindiremedik
SPOR
EURO 2020'yi içimize sindiremedik
Abone Ol Google News
Marmaradaki balıklar yenilebilir mi?

Marmara'daki
balıklar yenilebilir mi?

​Bakanı Pakdemirli, merak edilen soruya cevap verdi.
Yeni Akbank iddiası

Yeni Akbank iddiası

​İki gün erişim sıkıntısı yaşanan bankayla ilgili şoke eden iddia.
Hayvanlar artıkcan sayılacak

Hayvanlar artık
can sayılacak

​Hayvanları Koruma Kanunu teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

​Eşe karşı işlenen suçlarda kapsam genişledi.

CHP'li Eynesil Belediye Başkanına darp suçlaması.

Bakanlık vaka ve ölü sayısını açıkladı.

​Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

​ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kritik mesajlar verdi.

Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yanıt: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık
Gündem

Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yanıt: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Rum yönetimine tam destek vererek, "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" demişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." ifadelerini kullandı.
AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı
Ekonomi

AKINCI'dan Türk havacılık tarihine geçen rekor: 38 bin 39 feet yüksekliğe çıktı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. AKINCI TİHA, rekor kırdığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı.
Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla Kabil Havalimanı'nı görüştü
Gündem

Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla Kabil Havalimanı'nı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Kabil Havalimanı güvenliğini görüştü. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir" denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.