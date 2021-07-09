Onyekuru aşkı sona erdi

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın 4 milyon 350 bin Euro’luk opsiyonu kullanmaması sonrasında Monaco’ya geri dönmüştü. Dönemin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 11 Haziran’a kadar geçerli olan opsiyonu kullanmamıştı. Burak Elmas ve yönetimi, seçildikten sonra Onyekuru’yu transfer etmek için Monaco ile tekrar masaya oturdu. Fransız ekibine, hem kiralama hem de satın alma teklifleri sunan sarı-kırmızılı takım, anlaşma sağlayamadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray’a veda etti. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafını paylaşırken, “Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar” notunu düştü. Henry Onyekuru’nun bu paylaşımlarının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

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3 KEZ TRANSFER OLDU

Henry Onyekuru, kısa sürede Galatasaray’da 3 farklı dönemde forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu ilk olarak 2018-2019 sezonu başında Everton’dan kiralandı. Onyekuru, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Onyekuru, 2019-2020 ara transfer döneminde bu kez Monaco’dan 6 aylığına kiralandı. Yıldız oyuncu o sezon 10 maçta 1 gol 2 asistlik katkı verdi. Onyekuru’nun 3. dönemi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde başladı. 6 aylığına kiralanan genç oyuncu, 14 lig maçında 5 gol 4 asiste imza attı.