​Onyekuru’ya ilgi artıyor

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru konusunda gelişmeler devam ediyor. Geçen hafta Nijeryalı oyuncunun menajeri D’avila ile bir araya gelen sarı-kırmızılı yöneticiler, Onyekuru’yu kiralık olarak kadroya katmak istediklerini bir kez daha yineledi. Menajer D’Avila ise, Monaco’da uzun süredir kadro dışı olan 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine Galatasaray’da devam etmeyi çok istediğini belirterek, Monaco’nun Onyekuru’yu sezon sonu satın alma opsiyonhlu olarak kiralamaya sıcak baktığını iletti. Fransız kulübünün, başarılı futbolcu için istediği bonservis bedeli ise 7.5 milyon Euro. Sarı-kırmızılı yönetim, Onyekuru hakkındaki kararı teknik heyetle görüştükten sonra verecek.

AL-AIN SATIN ALMAK İSTİYOR

Galatasaray’da Onyekuru ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, oyuncuya bir talip de Birleşik Arap Emirlikleri’nden çıktı. Genç futbolcu, 13.5 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Monaco’da göze giremedi. Son olarak Arap Körfez Ligi ekibi Al-Ain’in 23 yaşındaki Onyekuru’yu transfer etmek için girişime başladığı iddia edildi. Al-Ain, Nijaryalı oyuncu için satın alma seçeneğini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi. Diğer taraftan Galatasaray da oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Onyekuru’nun Monaco ile olan sözleşmesi 2024 yazında bitiyor.

Falcao, Aslan Park’ı gezdi

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı ve Akvaryum’u gezdi. Yıldız futbolcu , eşi ve çocuklarıyla beraber Tuzla Viaport Marina’nın içinde yer alan Aslan Park’ı ve Akvaryum’u ziyaret etti. Falcao ve ailesi, birçok balık türüne ev sahipliği yapan Akvaryum’da vakit geçirdikten sonra Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30’dan fazla büyük kediyi merakla izledi.