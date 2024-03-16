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Spor

Real Madrid deplasmanda Osasuna'yı dört golle mağlup etti |ÖZET

LaLiga 29. haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Vinicius Junior, 18. dakikada Daniel Carvajal, 61. dakikada Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Milli oyuncumuz Arda Güler mücadelenin 85. dakikasında Vinicius JR'un yerine oyuna dahil oldu. Osasuna - Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:29 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Madrid dört golle kazandı.
Madrid dört golle kazandı.

Real Madrid, LaLiga 29. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Vinicius Junior, 18. dakikada Daniel Carvajal, 61. dakikada Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius Junior kaydetti.


Osasuna'nın gollerini 7. dakikada Ante Budimir ve 90. dakikada Iker Munoz attı.


Milli oyuncumuz Arda Güler mücadelenin 85. dakikasında Vinicius JR'un yerine oyuna dahil oldu.


Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 72'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Osasuna ise 36 puanla 10. sırada kaldı.


OSASUNA - REAL MADRİD MAÇ SONUCU


OSASUNA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Osasuna - Real Madrid maçının özetini izlemek için

LALİGA PUAN DURUMU


#Real Madrid
#Osasuna
#LaLiga
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