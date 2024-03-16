Real Madrid, LaLiga 29. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Vinicius Junior, 18. dakikada Daniel Carvajal, 61. dakikada Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Osasuna'nın gollerini 7. dakikada Ante Budimir ve 90. dakikada Iker Munoz attı.
Milli oyuncumuz Arda Güler mücadelenin 85. dakikasında Vinicius JR'un yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 72'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Osasuna ise 36 puanla 10. sırada kaldı.