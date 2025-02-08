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Osimhen taktiği

Osimhen taktiği

Umut Yılmaz
04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
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Dört isimle transfer döneminin sonuna yaklaşan G.Saray, fırsat kovalamaya başladı. Avrupa’da transfer döneminin kapanmasını değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, düşük bedelli yıldız isimler için beklemeye geçti.

Galatasaray ara transfer döneminde şimdiye kadar 4 oyuncu transfer etti. Eyüpspor'un golcü ismi Ahmed Kutucu’yla açılan transfer penceresi bir diğer golcü isim Alvaro Morata'nın yanı sıra orta sahaya Mario Lemina ve stopere Carlos Cuesta’yla devam etti. Hücum, orta saha ve savunma bölgelerini güçlendiren sarı-kırmızılı takım, Türkiye’de 11 Şubat Salı günü kapanacak transfer dönemi öncesi beklemeye geçti. Avrupa’da transferin kapanmasını fırsat olarak değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri düşük maliyetle transfer etmeye çalışacak. Sezon başında da Victor Osimhen, benzer bir taktikle kiralık olarak Galatasaray’a katılmıştı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de aynı strtejiyi uygulamayı ve transferin son gününe kadar fırsat transferi kovalamayı planlıyor.

ÖNCELİK BEKLER

Galatasaray, transfer döneminin kalan günlerinde önceliği sağ bek ve sol bek mevkilerine verecek. Elias Jelert’in beklenen seviyede olmaması, İsmail Jakobs’un sık sık sakatlanması transfer rotasını beklere çevirdi. Bu konuda alternatifli ve kalabalık bir listesi bulunan sarı-kırmızılı yönetimin temaslarını hızlandırdığı da sızan haberler arasında yer alıyor.

Lemina liste dışında kaldı

Avrupa Ligi’nde Hollanda temsilcisi Alkmaar’la play-off maçları oynayacak olan Galatasaray, UEFA’ya teslim ettiği listeyi güncelledi. Devre arasında takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson, listeden çıkartıldı. Ziyech’in yerine Rolland Sallai, Batshuayi’nin yerine Alvaro Morata ve Victor Nelsson’un yerine Carlos Cuesta listeye eklendi. Galatasaray’ın çiçeği burnunda transferi Mario Lemina ise Avrupa listesine dahil edilmedi.



#Galatasaray
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