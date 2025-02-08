Osimhen taktiği

Galatasaray ara transfer döneminde şimdiye kadar 4 oyuncu transfer etti. Eyüpspor'un golcü ismi Ahmed Kutucu’yla açılan transfer penceresi bir diğer golcü isim Alvaro Morata'nın yanı sıra orta sahaya Mario Lemina ve stopere Carlos Cuesta’yla devam etti. Hücum, orta saha ve savunma bölgelerini güçlendiren sarı-kırmızılı takım, Türkiye’de 11 Şubat Salı günü kapanacak transfer dönemi öncesi beklemeye geçti. Avrupa’da transferin kapanmasını fırsat olarak değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri düşük maliyetle transfer etmeye çalışacak. Sezon başında da Victor Osimhen, benzer bir taktikle kiralık olarak Galatasaray’a katılmıştı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de aynı strtejiyi uygulamayı ve transferin son gününe kadar fırsat transferi kovalamayı planlıyor.