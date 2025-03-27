Osimhen’in önceliği şampiyonluk

Galatasaray’a sezon başında bir yıllığına kiralık olarak gelen ve kısa sürede gönülleri fetheden Victor Osimhen, transfere kulaklarını kapattı. Chelsea, Manchester United, Juventus ve Al Hilal gibi birçok dev kulübü peşine takan Nijeryalı oyuncu, önceliği Galatasaray’ın şampiyonluğuna verdi. Sarı-kırmızılı kulüple Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Osimhen, sezon tamamlandıktan sonra teklifleri dinleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp ise Victor Osimhen’i kadrosunda tutmak istiyor. Yıldız futbolcunun 75 milyon Euro’luk bonservisi ve yıllık 10 milyon Euro’yu aşan maaşı el yaksa da Galatasaray her yolu deneyecek.

Osimhen’i Galatasaray’a kazandıran İtalyan menajer George Gardi ise Nijeryalı oyuncuyla ilgili çıkan transfer iddialarına, “Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi” dedi. Oyuncunun İstanbul’da mutlu olduğunu dile getiren Gardi, “Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı” diye konuştu.