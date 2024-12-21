Oyunumuz düzeliyor: Kazanacağız

Yarın sahasında Bodrum FK ile zorlu bir maç oynayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, herkesin üzüldüğünü bildiğini ve o yansımanın kendisinde de olduğunu söyledi. Üzülmelerinin teslim olma anlamına gelmemesi gerektiğini belirten Güneş, “Trabzonspor’un kendini tekrar tazeleyip düzeltmesi gerekiyor. Şu anda da en büyük ihtiyacımız sevgi ve destek olmak. Sahada oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Üst üste mağlubiyet ve başarısız sonuçlar Trabzonspor tarihinde ben de görmedim, kendi dönemimde görmedim. Bugün bir kriz dönemi var ve iyi duruma gelmek için teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz” dedi.

Bir kadro oluşturmak durumunda olduklarını kaydeden Şenol Güneş, "Oyuncuların Kasımpaşa maçında olsun, son oynanan Galatasaray maçında olsun genel olarak bir yükseliş içinde olduğunu düşünüyorum. İyi oyunumuzu bundan sonra skora da yansıtacağımıza inanıyorum. Hataları, eksikleri konuşuyoruz. Eleştiri de yapılması normal. Bizim için genelde bakılırsa kayıp bir sezon. Yapmamız gereken iyi bir kadro oluşturup ekonomik, idari, teknik olarak yapılanmayı doğru yapıp; bu yıl hem toparlanmak hem de gelecek yıl kadromuzun yarışan bir takım olarak çok daha üst seviyede olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.