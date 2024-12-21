Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Oyunumuz düzeliyor: Kazanacağız

Oyunumuz düzeliyor: Kazanacağız

Ali Kemal Yazıcı
04:0021/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şenol Güneş
Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, sonuçların ne kendi şahsına, ne takıma ve ne de camiaya yakışmadığını belirterek, "Yenildiğimiz G.Saray maçı dahil oyunumuz yükseliş içinde. İyi oyunumuzu skora da yansıtacağız" dedi.

Yarın sahasında Bodrum FK ile zorlu bir maç oynayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, herkesin üzüldüğünü bildiğini ve o yansımanın kendisinde de olduğunu söyledi. Üzülmelerinin teslim olma anlamına gelmemesi gerektiğini belirten Güneş, “Trabzonspor’un kendini tekrar tazeleyip düzeltmesi gerekiyor. Şu anda da en büyük ihtiyacımız sevgi ve destek olmak. Sahada oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Üst üste mağlubiyet ve başarısız sonuçlar Trabzonspor tarihinde ben de görmedim, kendi dönemimde görmedim. Bugün bir kriz dönemi var ve iyi duruma gelmek için teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz” dedi.


HATALARI, EKSİKLERİ KONUŞUYORUZ

Bir kadro oluşturmak durumunda olduklarını kaydeden Şenol Güneş, "Oyuncuların Kasımpaşa maçında olsun, son oynanan Galatasaray maçında olsun genel olarak bir yükseliş içinde olduğunu düşünüyorum. İyi oyunumuzu bundan sonra skora da yansıtacağımıza inanıyorum. Hataları, eksikleri konuşuyoruz. Eleştiri de yapılması normal. Bizim için genelde bakılırsa kayıp bir sezon. Yapmamız gereken iyi bir kadro oluşturup ekonomik, idari, teknik olarak yapılanmayı doğru yapıp; bu yıl hem toparlanmak hem de gelecek yıl kadromuzun yarışan bir takım olarak çok daha üst seviyede olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.


#spor
#Trabzonspor
#Şenol Güneş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF sınav giriş belgesi duyuru: AUZEF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?