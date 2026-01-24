Ozan Kabak Frankfurt'u üzdü: Mükemmel kafa golü attı (VİDEO)

Ozan Kabak'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak, Eintracht Frankfurt karşısında kafa golüyle fileleri havalandırdı. Milli oyuncunun golüne haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga 19. haftasında Hoffenheim deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.
Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak, 60. dakikada ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırmayı başardı.
Çapraz bağ sakatlığı sonrası bu sezon 9 karşılaşmada 309 dakika süre alan Kabak, bir kez ağları sarstı.
#Ozan Kabak
#Bundesliga
#Hoffenheim
#Gol