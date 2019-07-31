SÜPER LİG

Ozan Tufan'ın Modric hayranlığı

Real Madrid'in Fenerbahçe'yi 5-3 yendiği hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından milli futbolcu Ozan Tufan, eflatun beyazlıların yıldızı Modric'in yanına giderek formasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan, Real Madrid maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Ozan Tufan, Real Madrid maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER

Fenerbahçe, hazırlık maçında Real Madrid'e 5-3 yenildi. Karşılaşmada dikkat çeken bir performans sergileyen Ozan Tufan, son düdüğün ardından soluğu Luka Modric'in yanında aldı.

Milli futbolcu hayranı olduğu Luka Modric ile forma değişti ve yıldız isme yeni sezon öncesinde başarılar diledi.

İşte o anlar;

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