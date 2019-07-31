Ozan Tufan'ın Modric hayranlığı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Real Madrid'e 5-3 yenildi. Karşılaşmada dikkat çeken bir performans sergileyen Ozan Tufan, son düdüğün ardından soluğu Luka Modric'in yanında aldı.

Milli futbolcu hayranı olduğu Luka Modric ile forma değişti ve yıldız isme yeni sezon öncesinde başarılar diledi.

İşte o anlar;