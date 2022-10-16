Arsenal liderliğini sürdürdü

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.