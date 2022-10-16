Arsenal liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arsenal, Elland Road Stadı'nda oynanan maçı, 35. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte Patrick Bamford, kazanılan penaltıyı 64. dakikada golle sonuçlandıramadı. Bu sonucun ardından 10 maç sonunda 27 puana ulaşan Arsenal, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Leeds United ise 9 puanda kaldı. Öte yandan, statta yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle karşılaşma 4. dakikada durdurulurken, sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 40 dakika gecikmeli sona erdi.
Leeds United - Arsenal maç özeti: Bukayo Saka'nın gol izle
35. dakikada Arsenal, Bukayo Saka'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Martin Odegaard yaptı.
45. dakikada Jack Harrison, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Mücadelenin ilk devresi 1-0'lık Arsenal'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
64. dakikada Leeds United adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Patrick Bamford bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.
90. dakikada hakem Chris Kavanagh kırmızı kartını gösteriyor ve Gabriel Magalhaes oyundan ihraç ediliyor.
Karşılaşma 1-0'lık Arsenal galibiyetiyle sona erdi.
Leeds United - Arsenal maçının özetini bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.