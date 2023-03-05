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Spor

ÖZET | Liverpool-Manchester United: 7-0

Premier Lig'de Manchester United, Liverpool'u Cody Gakpo (2), Darwin Nunez (2), Mohamed Salah (2) ve Roberto Firmino'nun golleriyle 7-0 mağlup etti. Salah, Robbie Fowler'ın rekorunu kırarak Liverpool'un Premier Lig tarihindeki golcü oyuncusu oldu.

21:29 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Liverpool'dan tarihi fark

Liverpool'dan tarihi fark

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool ve Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 7-0 kazanan Liverpool, 3 puanı hanesine yazdırırken rakibinin ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller Cody Gakpo (2), Darwin Nunez (2), Mohamed Salah'tan (2) ve Roberto Firmino'dan geldi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 42'ye yükselterek ilk dört yarışındaki iddiasını sürdürdü. Zirve yarışında büyük bir kayıp yaşayan ve tarihinin en farklı yenilgilerinden birini alan Manchester United ise 49 puanda kalırken lider Arsenal'le puan farkı 14'e yükseldi.

Mohamed Salah ilki başardı, rekoru kırdı

Liverpool'da 3. golün asistini yapan ve 2 gol kaydeden Mohamed Salah, Manchester United karşısındaki performansıyla bu sezon bir ilki başardı.

Salah, kaydettiği gol ve asistle Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon 20 gol ve 10 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Yıldız oyuncu ayrıca Liverpool'la Premier Lig'de 129 gole ulaşarak kulübün efsane ismi Robbie Fowler'ı geride bıraktı. Salah, kaydettiği gollerle Premier Lig tarihinde Liverpool'un en golcü oyuncusu oldu.

Liverpool'un serisi devam etti

Öte yandan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Liverpool, ilk yarısını önde tamamladığı maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Merseyside ekibi, 4 Aralık 2016'dan bu yana Premier Lig'de ilk yarısını önde tamamladığı herhangi bir karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrılmadı.





#Liverpool
#Manchester United
#Premier Lig
3 dakika önce
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ÖZET | Liverpool-Manchester United: 7-0
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