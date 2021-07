Pep Guardiola, Jack Grealish için servet önerdi

İngiltere'de yüksek bonservisler ödenmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonu Premier Lig'de şampiyon tamamlayan ve Devler Ligi finalinde Chelsea'ye kaybeden Manchester City, Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish için kolları sıvadı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İngiliz ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açtı. Manchester City, Aston Villa forması giyen Jack Grealish için 110 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Villa'nın kabul etmesi halinde İngiliz oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Aston Villa altyapısında yetişen Grealish geride bıraktığımız sezon 27 maçta, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri 65 milyon euro olarak biliniyor.

