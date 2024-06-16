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Spor

Polonya - Hollanda maçı | CANLI İZLE - CANLI ANLATIM

EURO 2024'te heyecan hız kesmiyor. D Grubu ilk maçında Polonya ile turnuvanın iddialı ekiplerinden Hollanda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

15:41 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Polonya - Hollanda gruptaki ilk maçta karşı karşıya geliyor.
Polonya - Hollanda gruptaki ilk maçta karşı karşıya geliyor.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Günün ilk seansında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı yayın linkini ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...


POLONYA - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


POLONYA - HOLLANDA MAÇI 11'LERİ

Polonya:
Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski; Buksa
Hollanda:
Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Memphis Depay, Gakpo.

POLONYA - HOLLANDA MAÇI CANLI ANLATIM


#Polonya
#Hollanda
#EURO 2024
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