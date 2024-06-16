Polonya - Hollanda maçı | CANLI İZLE - CANLI ANLATIM

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Günün ilk seansında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı yayın linkini ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...