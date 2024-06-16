Polonya - Hollanda maçı | CANLI İZLE - CANLI ANLATIM

Polonya - Hollanda gruptaki ilk maçta karşı karşıya geliyor.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Günün ilk seansında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı yayın linkini ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
POLONYA - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
POLONYA - HOLLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
POLONYA - HOLLANDA MAÇI 11'LERİ
POLONYA - HOLLANDA MAÇI 11'LERİ
Polonya:
Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Szymanski; Buksa
Hollanda:
Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Memphis Depay, Gakpo.
POLONYA - HOLLANDA MAÇI CANLI ANLATIM
POLONYA - HOLLANDA MAÇI CANLI ANLATIM
#Polonya
#Hollanda
#EURO 2024
1 saat önce