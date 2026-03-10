Yeni Şafak
Potanın Perileri parkeye çıkıyor

10:2410/03/2026, Salı
AA
Milliler gruptaki ilk maçına çıkacak.
Milliler gruptaki ilk maçına çıkacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Kanada'yı konnuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.


C Grubu'nda Türkiye ile Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya mücadele edecek.


Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.


Grupta yarın saat 14.30'da Arjantin-Avustralya ve saat 17.30'da Japonya-Macaristan müsabakaları oynanacak.


İki takım arasında son randevu 2014'te

Türkiye, Kanada ile resmi maçlarda son olarak ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi.


Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da oynanan grup mücadelesinde Kanada'yı 55-44 mağlup etmişti.


Milli takım, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.




