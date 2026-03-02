Yeni Şafak
12 Dev Adam turu garantiledi: Sırbistan'ı yine mağlup ettik

22:542/03/2026, Pazartesi
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibi Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve ikinci tura yükselmeyi garantiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk etti.


Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam, 94-86 kazanarak 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü.


Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, bu galibiyetle birlikte ikinci tura yükselmeyi garantiledi.


Türkiye, gruptaki son iki karşılaşmasına Temmuz ayında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da Bosna Hersek ile deplasmanda, 5 Temmuz'da ise İsviçre ile evinde karşılaşacak.



#Türkiye
#Sırbistan
#FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
