Alperen Şengün iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı | İZLE

Milli basketbolcu, NBA'de başarılı bir sezon geçiriyor.
NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri anlattı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.
Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates." ifadelerini kullandı.
