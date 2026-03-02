Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı | İZLE

Alperen Şengün iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı | İZLE

12:492/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Milli basketbolcu, NBA'de başarılı bir sezon geçiriyor.
Milli basketbolcu, NBA'de başarılı bir sezon geçiriyor.

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri anlattı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.

Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates." ifadelerini kullandı.

#Houston Rockets
#Alperen Şengün
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?