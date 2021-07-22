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Ghezzal aslan oluyor

Galatasaray, uzun süredir transfer etmek için çaba sarf ettiği Rachid Ghezzal konusunda mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı-kırmızılı takım, Cezayirli oyuncuyu 3+1 yıllık sözleşme teklifi ile ikna etti. Ghezzal’ın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile görüşmeler devam ederken, anlaşma yakın.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Rachid Ghezzal aslan oluyor​: Galatasaray Cezayirli oyuncuyu ikna etti
Rachid Ghezzal

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşma sağladı. Kadrosunu şimdiye kadar Kasımpaşa’dan Aytaç Kara, Göztepe’den Alpaslan Öztürk, Ankara Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz ile güçlendiren sarı-kırmızılı takım, Ghezzal konusunda da mutlu sona ulaşmak üzere. Galatasaray, Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllık sözleşmeye ikna etti. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; 29 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takımda yıllık net 2,5 milyon Euro kazanacak. Ghezzal’ın sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alacak. Galatasaray, tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile de el sıkışmak üzere. Sarı-kırmızılı takımın 2022 yılında sözleşmesi sona erecek Rachid Ghezzal için İngiliz ekibine 5 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği ve iki kulübün anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

İMZALAR BAYRAMDAN SONRA

Kadro planlaması konusunda ince eleyen, sık dokuyan Galatasaray, çalışmalarını acele etmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, birçok transferini PSV Eindhoven ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetiştiremedi ancak bayramdan sonra haftaya bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, ilk olarak Rachid Ghezzal’ı duyurmak istiyor. Ardından ise diğer transferler açıklanacak. Alanyaspor’dan Berkan Kutlu ve Udinese’den Jens Stryger Larsen açıklanması beklenen diğer oyuncular. Galatasaray ayrıca sol bek mevkisi için birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Ezgjan Alioski ve Patrick van Aanholt arasında mekik dokuyan sarı-kırmızılılar, karar verdiği isimle sözleşme imzalayacak.

Transfer var başarı yok
SPOR
Transfer var başarı yok

SIRA FORVETE GELDİ

Galatasaray, transfer sezonu açıldığından beri birçok bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, şimdiye kadar sağ bek, sol bek, stoper, merkez orta saha, ön libero, 10 numara ve kanat oyuncuları için görüşmelerini sürdürdü. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katan ve birçok ismin transferini bitirme aşamasına getiren Galatasaray şimdi de forvet bölgesini dizayn etmeye başlayacak. Mustafa Muhammed’i as kadroda düşünen teknik heyet, Falcao ve Diagne ile yolların ayrılmasını istiyor. Falcao sürekli sakatlanması, Diagne ise istikrarsız performansı sebebiyle takımda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılı takım, yıllık maliyetleri 10 milyon Euro’yu bulan bu iki isimle yolları ayırarak, gelecek vaat eden genç bir isimle santrfor bölgesini güçlendirmek istiyor.

Radamel Falcao
Radamel Falcao
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