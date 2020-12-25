Rafael'in ardından flaş talep: Bize gösterilen kırmızı kart da iptal edilsin
Kayserispor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Rafael’in cezasını kaldırdığını açıklaması üzerine harekete geçti. Sarı-kırmızılılar da Konyaspor maçında ihraç edilen Lennon'un kırmızı kartının iptal edilmesini istedi.
Haber MerkeziİHA
Süper Lig’in 14.haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının 64.dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından Aaron Lennon’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi isteniyor.
Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Konyaspor maçında rakip oyuncu tarafından düşürülen Lennon’un hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesi ile gördüğü kırmızı kartın ne kadar yanlış olduğunu tüm Türkiye gördü. Yetkililer de hakem Ali Palabıyık’ın hata yaptığı görüşünde. Tıpkı Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael’in haksız yere kırmızı kart gördüğü fikri gibi. Bugün Rafael’e gösterilen kırmızı kart PFDK tarafından iptal edildi. Biz de Kayserispor Kulübü olarak, futbolcumuz Lennon’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istiyoruz" dedi.
Yorum