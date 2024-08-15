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Spor

Fırtına tura kilitlendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililere 2 ve daha farklı galibiyetler tur için yeterli olacak. Tek farklı galibiyetlerde mücadele uzatmaya gidecek.

Ali Kemal Yazıcı
09:24 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:28 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Abdullah Avcı'nın ilk maçtaki 11'i
Abdullah Avcı'nın ilk maçtaki 11'i

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Rapid Wien'le karşılaşacak. Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.


İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavili takım rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak. Bordo-mavililer, tek farklı galibiyetlerde maçı uzatmaya götürecek. 2 ve daha üstü farklı galibiyetlerde turu geçecek. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda yolunda UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Bordo-mavili takımda tek hedef ise kendilerine UEFA Avrupa Ligi'nde turu getirecek skoru alarak sahadan ayrılmak.


Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki takımın eşleşmesinde ilk karşılaşma golsüz sona ermişti.



Savic götürülmedi

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da keyifleri kaçıran bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden, deneyimli stoper oyuncusu Stefan Savic'in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmesi üzerine maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Kafilede Savic'in yanı sıra Mislav Orsic, Fountas ve Umut Bozok da yer almadı.


Bordo-mavililer, dün maçın oynanacağı statta akşam yaptığı antrenmanın ardından hazırlıklarını bitirdi ve maç saatini beklemeye başladı.


Muhtemel 11'ler

Rapid Wien:
Hedi, Oswald, Cvetkovic, Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidi, Jansson, Burgstaller, Beljo
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Lundstram, Okay, Ozan, Visca, Trezeguet, Draguş




#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#Rapid Wien
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