Rapid Wien:

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavili takım rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak. Bordo-mavililer, tek farklı galibiyetlerde maçı uzatmaya götürecek. 2 ve daha üstü farklı galibiyetlerde turu geçecek. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda yolunda UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Bordo-mavili takımda tek hedef ise kendilerine UEFA Avrupa Ligi'nde turu getirecek skoru alarak sahadan ayrılmak.