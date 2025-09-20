Real Madrid, LaLiga 5. hafta maçında konuk ettiği Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler oyuna 61. dakikada dahil oldu. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
LaLiga 5. hafta maçında Real Madrid sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Milli oyuncu Arda güler, yedek kulübesinde başlarken 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.
Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.