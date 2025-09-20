Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler 61'de oyuna girdi: Real Madrid iki golle kazandı | ÖZET

Arda Güler 61'de oyuna girdi: Real Madrid iki golle kazandı | ÖZET

19:5220/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Real Madrid'in gol sevinci.
Real Madrid'in gol sevinci.

Real Madrid, LaLiga 5. hafta maçında konuk ettiği Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler oyuna 61. dakikada dahil oldu. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

LaLiga 5. hafta maçında Real Madrid sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.


Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.


Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.


Milli oyuncu Arda güler, yedek kulübesinde başlarken 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.


REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇ ÖZETİ
Real Madrid - Espanyol maçının özetini izlemek için

İSPANYA LALİGA PUAN DURUMU


#Real Madrid
#Espanyol
#LaLiga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?