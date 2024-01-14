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Spor

İspanya Süper Kupa Şampiyonu Real Madrid

Real Madrid, İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Madrid'e kupayı getiren golleri dakika 7', 10', 39' Vinicius Jr(3) ve 64' Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise dakika 33' Robert Lewandowski'den geldi. Real Madrid, 13. kez İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürmüş oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmada forma şansı bulamadı. Real Madrid - Barcelona maçının özetine haberin içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

23:51 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 10:08 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid'de Vinicius Jr, hat-trick yaptı
Real Madrid'de Vinicius Jr, hat-trick yaptı

Real Madrid, İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Madrid'e kupayı getiren golleri dakika 7', 10', 39' Vinicius Jr(3) ve 64' Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise dakika 33' Robert Lewandowski'den geldi.


Barcelona'da 71. dakikada Ronald Araujo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


Real Madrid, 13. kez İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.


Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmada forma şansı bulamazken Madrid devindeki ilk kupasını kazanmış oldu.


REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ SONUCU


REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Barcelona maçının özetini izlemek için



#Real Madrid
#Barcelona
#İspanya Süper Kupası
11 saat önce
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