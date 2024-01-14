Real Madrid, İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Madrid'e kupayı getiren golleri dakika 7', 10', 39' Vinicius Jr(3) ve 64' Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise dakika 33' Robert Lewandowski'den geldi.
Barcelona'da 71. dakikada Ronald Araujo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Real Madrid, 13. kez İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.
Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmada forma şansı bulamazken Madrid devindeki ilk kupasını kazanmış oldu.