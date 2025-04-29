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Rıza Çalımbay Galatasaray'ı gözüne kestirdi: 'Puanlar almamız gerekiyor'

Rıza Çalımbay Galatasaray'ı gözüne kestirdi: 'Puanlar almamız gerekiyor'

12:3029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.


Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı deplasmanda oynayacaklarını belirtti.


Rakiplerinin müthiş bir taraftar desteğini arkasına alacağını aktaran Çalımbay,
"Galatasaray şampiyonluğa giden bir takım. İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor."
dedi.

Ligin 33. haftasında oynadıklar Antalyaspor maçında gösterdikleri performansın iki kat üstüne çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay,
"Galatasaray maçından mutlaka puan ya da puanlar almamız gerekiyor."
diye konuştu.

Bir an önce düşme potasından çıkarak stresten uzaklaşmak istediklerini söyleyen Çalımbay, rakiplerinin de aynı düşüncede olduğunu dile getirdi.








#Sivasspor
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