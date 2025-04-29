Rıza Çalımbay Galatasaray'ı gözüne kestirdi: 'Puanlar almamız gerekiyor'

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.
Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı deplasmanda oynayacaklarını belirtti.
Bir an önce düşme potasından çıkarak stresten uzaklaşmak istediklerini söyleyen Çalımbay, rakiplerinin de aynı düşüncede olduğunu dile getirdi.