Rıza Çalımbay Galatasaray'ı gözüne kestirdi: 'Puanlar almamız gerekiyor'

Rakiplerinin müthiş bir taraftar desteğini arkasına alacağını aktaran Çalımbay,

"Galatasaray şampiyonluğa giden bir takım. İyi bir takımla oynayacağız ve üç ihtimalli bir maç. Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor."