Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı? Eski hakemler değerlendirdi

Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı? Eski hakemler değerlendirdi

20:1323/11/2025, اتوار
23/11/2025, اتوار
Fred'in faul beklediği pozisyon.
Trendyol Süper Lig 13. haftasında oynanan Rizespor - Fenerbahçe maçında gol öncesi yaşanan pozisyon damga vurdu. Ali Sowe'un attığı gol öncesi sarı-lacivertliler faul bekledi. Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.


Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 5. dakikada Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler yenilen gol sonrası pozisyonda Fred'e faul olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.

ESKİ HAKEMLER RİZESPOR'UN GOLÜNE NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel; “Rizespor’un attığı gol öncesi herhangi bir ihlal söz konusu değil. İhlal olabilmesi için elin kolun yüze net temas etmesi gerekir.”

Mark Clattenburg: "Fred'e faul verilmesi gerekirdi ama bu tarz pozisyonlarda takdir hakeme bırakılmalı."





#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
