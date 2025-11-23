Fenerbahçe, Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Rizespor'da Laçi 63. dakikada kırmızı kart gördü. Galibiyeti getiren golleri 55 ile 65. dakikada Marco Asensio (2), 55. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ve 88. dakikada Brown attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galibiyetle ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 55 ile 65. dakikada Marco Asensio (2), 55. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ve 88. dakikada Archie Brown kaydetti.
Karadeniz ekibinde Qazim Laçi 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Rizespor'un gollerini ise 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Laçi attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi maç fazlasıyla açılan puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertliler, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibini Kadıköy'de konuk edecek.
6' Rizespor, Ali Sowe'un golü ile maçta öne geçti. Jesurun Rak-Sakyi'nin sağ kanattan yerden ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Ali Sowe, yakın mesafeden gelişine ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.
15' Rizespor, Qazim Laci'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazim Laci'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Ederson'un sağından köşede ağlarla buluştu: 2-0.
25' Qazim Laci'nin geri pasında araya giren Jhon Duran'ın rakiplerini ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Yahia Fofana topu kornere çelmeyi başardı.
39' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Yahia Fofana topa hakim olmayı başardı.
55' Fred'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Yahia Fofana'nın uzaklaştırmadığı top direpe çarparak pozisyonu iyi takip eden Marco Asensio'nun önünde kaldı. Marco Asensio, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Yahia Fofana'nın yanından ağlarla buluşturdu: 2-1.
58' Nene'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Talisca, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Yahia Fofana'nın sağından ağlarla buluşturdu: 2-2.
62' Qazim Laci, topla birlikte ilerleyen Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulununca Çağdaş Altay tarafından sarı kartla cezalandırdı. İkinci sarı kartı gören Qazim Laci, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
65' Jhon Duran'ın pasıyla topla buluşan Marco Asensio, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutuyla meşin yuvarlağı Yahia Fofana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-3.
78' Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarttı: 2-4.
88' Sol kanatta Marco Asensio'nun defansın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Archie Brown, ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Yahia Fofana'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-5.