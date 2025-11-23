Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 55 ile 65. dakikada Marco Asensio (2), 55. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ve 88. dakikada Archie Brown kaydetti.