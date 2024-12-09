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Rockets deplasmanda kazandı! Alperen Şengün double-double yaptı

Rockets deplasmanda kazandı! Alperen Şengün double-double yaptı

11:109/12/2024, Pazartesi
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Alperen Şengün, double-double yaparak yıldızlaştı.
Alperen Şengün, double-double yaparak yıldızlaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 yenerken milli oyuncu, double double yaptı.

NBA'e bu gece oynanan 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda milli basketbolcu Alperen Şengün'lü Houston, deplasmanda Los Angeles Clippers'a konuk oldu. Karşılaşmada 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki Alperen, 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansla "double double" yapmayı başardı. Müsabakada Jalen Green'in 31, Amen Thompson'ın 22, Dillon Brooks'un 19 sayısı alınan galibiyette de önemli rol oynadı. Clippers'ta ise Bones Hyland'ın 22, Ivica Zubac'ın 21, Kevin Porter Jr.'ın 19 sayısı kazanmaya yetmedi.


Denver Jokic'in 48 sayısıyla rahat kazandı


Denver Nuggets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 141-111 yenerken Nikola Jokic, 48 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performansıyla "triple-double"ın kıyısında döndü. Bir önceki karşılaşmada Washington Wizards karşısında 56 sayı üreterek NBA kariyer rekoru kıran Jokic, son iki maçta önemli bir istatistiğe imza attı. Jokic, son iki müsabakada 104 sayı, 30 ribaunt ve 16 asistlik performansla otoritelerden tam not aldı.


Sonuçlar


Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 100-108


Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 113-118


Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 109-113


Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 122-113


Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 111-141


Orlando Magic-Phoenix Suns: 115-110


San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 121-116


Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 112-140


Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 114-106


Sacramento Kings-Utah Jazz: 141-97


Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 106-117


Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers​​​​​​​: 107-98

#NBA
#Houston Rockets
#Los Angeles Clippers

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