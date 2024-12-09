Rockets deplasmanda kazandı! Alperen Şengün double-double yaptı

NBA'e bu gece oynanan 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda milli basketbolcu Alperen Şengün'lü Houston, deplasmanda Los Angeles Clippers'a konuk oldu. Karşılaşmada 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki Alperen, 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistlik performansla "double double" yapmayı başardı. Müsabakada Jalen Green'in 31, Amen Thompson'ın 22, Dillon Brooks'un 19 sayısı alınan galibiyette de önemli rol oynadı. Clippers'ta ise Bones Hyland'ın 22, Ivica Zubac'ın 21, Kevin Porter Jr.'ın 19 sayısı kazanmaya yetmedi.