Spor Romadan skandal hata Hükmen mağlup sayılacaklar
SERİE A

​Roma'dan skandal hata: Hükmen mağlup sayılacaklar

Roma'dan skandal hata: Hükmen mağlup sayılacaklar

İtalya Kupası'nda Roma sahasında Spezia ile karşılaştı. Uzatmalara giden mücadelede Roma, 6 oyuncu değişikliği yaptığı için hükmen mağlup sayılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Roma-Spezia karşılaşmasından bir kare.
Roma-Spezia karşılaşmasından bir kare.

İtalya Kupası'nda Roma sahasında Spezia'yı ağırladı. Karşılaşmada yaşanan skandal hata maça damga vurdu. Mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Hükmen mağlup sayılacaklar

Kupada 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olmasına rağmen Roma, uzatmalarda fazladan bir oyuncu değişikliği hakkı olduğunu da düşünerek oyuna Ibanez ve Daniel Fuzato'yu birlikte aldı. Böylece maçta toplamda 6 oyuncu değişikliği yapmış oldu. Bu olay İtalya'da geniş yankı uyandırırken, Roma'nın çok büyük bir hata yaptığı kaydedildi.

Maçı Spezia 4-2 kazandı ve Roma'yı eleyerek bir üst tura yükseldi. Fakat yapılan hata nedeniyle karşılaşma 3-0 olarak tescillenecek. Mücadeleyi Roma kazanmış olsaydı, 3-0 hükmen mağlup sayılarak turnuvaya veda edeceklerdi.

  • Kural İtalya Kupası'nda geçerli değil
  • FIFA, normal şartlarda 5 oyuncu değişikliğine ve uzatma sürelerinde +1 oyuncu değiştirme hakkına izin veriyor. Fakat bu kuralı ülke federasyonları geçerli sayarsa, 6 değişiklik yapabiliyorlar. İtalya Kupası'nda +1 oyuncu değiştirme kuralı geçeli değil.

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