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Spor

Ryan Mendes Süper Lig'e döndü

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Türkiye'de bir dönem Kayserispor forması da giyen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

12:20 . 10/08/2023 Perşembe
DHA
Ryan Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Ryan Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden VavaCars Fatih Karagümrük bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.


İstanbul ekibi, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr forması giyen 33 yaşındaki Ryan Mendes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.


Mendes, Ocak 2017-Temmuz 2018 arasında Kayserispor'un kadrosunda yer almıştı.


Kanat bölgelerinde oynayabilen Mendes, geçtiğimiz sezon Al-Nasr takımıyla çıktığı 30 maçta 6 gol atıp 6 asist yapmıştı.


VavaCars Fatih Karagümrük, Ryan Mendes'i bu gönderi ile açıkladı:



#VavaCars Fatih Karagümrük
#Ryan Mendes
#Trendyol Süper
#Transfer
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