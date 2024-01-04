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Spor

Sacha Boey ile zorlu pazarlık

Galatasaray yeni kontrat yapmak istediği Sacha Boey ile görüşmelerde bir türlü olumlu sonuca ulaşamadı. Fransız futbolcuya mevcut maaşının 3 katını teklif eden sarı-kırmızılı kulübün eli Boey'un yüksek beklentisi karşısında zora girdi.

Umut Yılmaz
09:27 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:45 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa'nın dev kulüpleri Sacha Boey'u yakından takip ediyor.
Avrupa'nın dev kulüpleri Sacha Boey'u yakından takip ediyor.

Galatasaray yönetimi talipleri sürekli artan Sacha Boey'un 1,5 yılı kalan kontratını uzatmaya çalışıyor. Sezon başından bu yana Fransız sağ bek ve menajeriyle görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir türlü olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu süreçte ne 23 yaşınadki futbolcu ne de menajeri süresi uzatılan yeni kontrat için ikna edilemedi.


Aradaki fark büyük

Galatasaray, yıllık 600 bin euro maaşı bulunan Boey için 3 katını gözden çıkartmış durumda. Fransız futbolcu için 1.8 milyon euro yıllık maaş teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, olumlu dönüş alamadı. Genç yıldızın menajeri yıllık 4 milyon eurodan pazarlıklara başlarken, 3.5 milyon euroya indi. Aradaki farkın çok büyük olması pazarlık aşamasını tıkadı.


Süper Lig'in en değerli oyuncusu Sacha Boey

Transfer korkusu

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonuna kadar Boey ile kontrat yenileyemezse yaz transfer döneminde eli epey zayıflayacak. Genç yıldızın kontratının son sezonuna giriyor olması sebebiyle istediği bonservis bedelini elde edemeyecek.


Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Boey, 29 maçta 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 22 milyon euronun üzerine çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a Fransız ekibi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.












#Galatasaray
#Sacha Boey
#Süper Lig
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