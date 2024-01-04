Galatasaray yönetimi talipleri sürekli artan Sacha Boey'un 1,5 yılı kalan kontratını uzatmaya çalışıyor. Sezon başından bu yana Fransız sağ bek ve menajeriyle görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bir türlü olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu süreçte ne 23 yaşınadki futbolcu ne de menajeri süresi uzatılan yeni kontrat için ikna edilemedi.





Aradaki fark büyük





Galatasaray, yıllık 600 bin euro maaşı bulunan Boey için 3 katını gözden çıkartmış durumda. Fransız futbolcu için 1.8 milyon euro yıllık maaş teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, olumlu dönüş alamadı. Genç yıldızın menajeri yıllık 4 milyon eurodan pazarlıklara başlarken, 3.5 milyon euroya indi. Aradaki farkın çok büyük olması pazarlık aşamasını tıkadı.





Süper Lig'in en değerli oyuncusu Sacha Boey





Transfer korkusu





Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonuna kadar Boey ile kontrat yenileyemezse yaz transfer döneminde eli epey zayıflayacak. Genç yıldızın kontratının son sezonuna giriyor olması sebebiyle istediği bonservis bedelini elde edemeyecek.





Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Boey, 29 maçta 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 22 milyon euronun üzerine çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a Fransız ekibi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.











































