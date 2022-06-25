Sadık Çiftpınar Kasımpaşa'da

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'ya transfer oldu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Süper Lig’de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Sadık, geçen sezon 24 maça çıkmıştı.
Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık sponsorumuz @livhospital'de geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.#Kasımpaşa pic.twitter.com/BKOgKod7lt
Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık sponsorumuz @livhospital'de geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.#Kasımpaşa pic.twitter.com/BKOgKod7lt— Kasımpaşa (@kasimpasa) June 25, 2022