Spor Sadık Çiftpınar Kasımpaşada
TRANSFER

Sadık Çiftpınar Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadık Çiftpınar Kasımpaşada
Sadık Çiftpınar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 350 bin euro.

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa'ya transfer oldu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Sadık, geçen sezon 24 maça çıkmıştı.

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