PREMİER LİG

Salah'ın hareketi takdir topladı

Muhammed Salah'ın 'hat-trick' yaptığı maçta Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 mağlup etti. Mısırlı yıldız karşılaşma sonrası kendisine takdim edilen 'maçın adamı' ödülünü ise 500. lig maçına çıkan Milner'a verdi.

Haber Merkezi AA
Muhammed Salah marttan sonra ilk hat-trickini yaptı.

Muhammed Salah marttan sonra ilk hat-trickini yaptı.

Fotoğraf: MATTHEW CHILDS / Reuters

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Salah, 48 ve 77. dakikalarda takımı adına farkı artırırken, mart ayından bu yana ilk 'hat-trick'ini yaptı. Konuk takımın diğer golünü 68. dakikada Steve Cook kendi kalesine attı.

  • Bournemouth galibiyetiyle puanını 42'ye yükselten Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ödülünü Milner'a verdi

Muhammed Salah mücadele sonrası kendisine takdim edilen 'maçın adamı' ödülü ise 500. lig maçına çıkan James Milner'a vererek büyük takdir topladı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.