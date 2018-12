Salah'ın hareketi takdir topladı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u 4-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Salah, 48 ve 77. dakikalarda takımı adına farkı artırırken, mart ayından bu yana ilk 'hat-trick'ini yaptı. Konuk takımın diğer golünü 68. dakikada Steve Cook kendi kalesine attı.

Bournemouth galibiyetiyle puanını 42'ye yükselten Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ödülünü Milner'a verdi

Muhammed Salah mücadele sonrası kendisine takdim edilen 'maçın adamı' ödülü ise 500. lig maçına çıkan James Milner'a vererek büyük takdir topladı.