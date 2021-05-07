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Samatta Genk'e doğru

Fenerbahçe'nin sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımda istediğini veremedi. Tanzanyalı oyuncunun, Belçika ligi ekiplerinden Genk'e transfer olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samatta Genke doğru
Mbwana Samatta, 29 maçta 6 golle oynadı.

Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan Tanzanyalı golcü Samatta Genk yolunda. Belkiça’nın Het Belang van Limburg Gazetesi, Samatta transferi için sezon sonunun beklendiği vurgulandı.

Genk’in bu sezon 32 gol atan Paul Onuachu’yu takımda tutmasının zor olduğu, bir çok kulüpten transfer teklifi alan Nijeryalı forvetin ayrılması halinde forvet mevkiindeki boşluğu Samatta ile doldurmaya çalışacağı belirtildi.

Bonservis 3 milyon euro

Samatta da Fenerbahçe’de mutsuz ve eski kulübü Genk’e dönmek istiyor. Genk’in Samatta’nın bonservisi için 3 milyon euro bonservis bedeli önereceği gelen haberler arasında.

  • Samatta daha önce Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye gelmeden önce Club Brugge’dan teklif aldım ama Genk’e saygımdan dolayı kabul etmedim” ifadesini kullanmıştı.

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