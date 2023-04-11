Samet Koç: 'Beşiktaş’tan Onur Bulut'un parasını alacağız'

Transfermarkt verilerine göre Onur Bulut'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro
Süper Ligde mücadele eden Kayserispor, 28. hafta maçında sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 28 haftada 14 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, 44 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor, Kasımapaşa, Gaziantep FK, İstanbulspor, Giresunspor ve Trabzonspor’u mağlup etmeyi başardı.
Mücadele sonrasında Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferinden dolayı Futbol Federasyonu’na yaptıkları itiraz ve sonrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na ulaşan dosyanın önümüzdeki günlerde neticeye ulaşacağını söyledi.
Samet Koç, "Onur Bulut dosyası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Herhalde 15-20 günden sonuç açıklanır. İnşallah kazanacağımız bir netice çıkar. Beşiktaş’tan kalan ücreti de alacağımıza eminim” dedi.