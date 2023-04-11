Samet Koç: 'Beşiktaş’tan Onur Bulut'un parasını alacağız'

Süper Ligde mücadele eden Kayserispor, 28. hafta maçında sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 28 haftada 14 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, 44 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor, Kasımapaşa, Gaziantep FK, İstanbulspor, Giresunspor ve Trabzonspor’u mağlup etmeyi başardı.