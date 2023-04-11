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Spor

Samet Koç: 'Beşiktaş’tan Onur Bulut'un parasını alacağız'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferinden dolayı önümüzdeki süreçte Beşiktaş’tan para alacaklarını iddia etti.

Haber Merkezi
10:44 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Onur Bulut'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre Onur Bulut'un güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro

Süper Ligde mücadele eden Kayserispor, 28. hafta maçında sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 28 haftada 14 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, 44 puan topladı. Sarı kırmızılılar bu sezon dış sahada Hatayspor, Kasımapaşa, Gaziantep FK, İstanbulspor, Giresunspor ve Trabzonspor’u mağlup etmeyi başardı.


'Beşiktaş’tan Onur Bulut'un parası alacağız'

Mücadele sonrasında Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferinden dolayı Futbol Federasyonu’na yaptıkları itiraz ve sonrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na ulaşan dosyanın önümüzdeki günlerde neticeye ulaşacağını söyledi.


Samet Koç, "Onur Bulut dosyası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Herhalde 15-20 günden sonuç açıklanır. İnşallah kazanacağımız bir netice çıkar. Beşiktaş’tan kalan ücreti de alacağımıza eminim” dedi.






#Onur Bulut
#Kayserispor
#Beşiktaş
1 saat önce
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