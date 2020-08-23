PSG - Bayern Münih maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

PSG'nin üstünlüğü bulunuyor

PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Fransız-Alman finali

PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u saf dışı bırakmıştı.

PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.

PSG, Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Fransa temsilcisi PSG ile Almanya ekibi Bayern Münih, bugün TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

PSG muhtemel 11

Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Perisic, Müller, Gnabry; Lewandowski.

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu: PSG'nin rakibi Bayern Münih Olympique Lyon'u 3-0 yenen Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Fransız ekibi Olympique Lyon karşılaştı.Kupayı 5 defa müzesine götüren Bayern Münih ile tarihinin en iyi derecesi olan yarı finale 2010'dan sonra bir kez daha çıkan Lyon arasındaki karşılaşmaya, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı ev sahipliği yaptı.Lyon, 4. dakikada Depay, 17. dakikada da Ekambi ile gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren taraf Bayern Münih oldu. Sağ kanatta aldığı topu ortaya doğru süren Gnabry, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla takımını 18. dakikada öne geçirdi.33. dakikada Lewandowski, Perisic'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa etkili şekilde vuramadı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Gnabry, kendisi ve takımının 2. golünü attı.Bayern Münih'in Polonyalı santraforu Lewandowski, yarı finali de golsüz geçmedi. 88. dakikada Sağ korner noktası yakınlarından kullanılan serbest vuruştan gelen ortaya iyi yükselen Lewandowski, skoru 3-0'a getirdi. Lewandowski bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkardı.Sahadan 3-0 galip ayrılan Bayern Münih, adını 11. kez finale yazdırdı.Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki final, 23 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.LYON-BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINŞampiyonlar Ligi finali Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.Kupayı kim kazanır? pic.twitter.com/TbsX6EWATC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 19, 2020