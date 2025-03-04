UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor. Bu akşam ‘Devler Ligi’nde toplam 4 maç oynanacak. Arda Güler’li Real Madrid evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? İşte 4 Mart Salı günün maç programı…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bu akşam başlayacak. İşte "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçların programı…
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Mart Salı:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
5 Mart Çarşamba:
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Turun rövanş maçları 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.