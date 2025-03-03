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Neymar eski günlerine dönüyor: Bu kez frikikten attı!

Neymar eski günlerine dönüyor: Bu kez frikikten attı!

14:223/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Brezilya Ligi’nde Santos’ta kariyerini sürdüren Neymar Bragantino ile oynanan maçta frikikten gol kaydetti. Brezilyalı yıldız çıktığı 7. lig maçında 6. gol katkısını yapmış oldu. Neymar’ın golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Brezilya Paulista A1 çeyrek final maçında Santos ve Bragantino karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Santos 2-0’lık skorla kazandı.


Geçtiğimiz hafta kornerden gol atarak dikkatlerini üzerine çeken 33 yaşındaki Neymar, bu karşılaşmada da öne çıkmayı başardı.


Karşılaşmanın 9.dakikasında sahneye çıkan Neymar, frikikten attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Brezilyalı futbolcu, bu gol ile birlikte Santos formasıyla çıktığı 7. lig maçında 6. gol katkısını yaptı.


#Neymar
#Santos
#Bragantino

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