Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk ayağında bugün ve yarın 4 karşılaşma yapılacak. İşte 8 Nisan Salı günün maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

BU AKŞAM

BU AKŞAM

Şampiyonlar Ligi maçları tabii spor ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu akşam Bayern Münih - Inter maçını TRT Spor’dan şifresiz olarak izleyebilirsiniz.