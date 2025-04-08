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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor: İşte günün maçları…

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor: İşte günün maçları…

16:398/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları bugün start veriyor.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları bugün start veriyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları bugün start veriyor. Arsenal ile Real Madrid arasındaki dev kapışma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bayern Münih’in Inter’i konuk edeceği diğer mücadele de nefesleri kesecek. Peki, Arsenal - Real Madrid, Bayern Münih - Inter maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk ayağında bugün ve yarın 4 karşılaşma yapılacak. İşte 8 Nisan Salı günün maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

BU AKŞAM

22.00 - Arsenal - Real Madrid

22.00 - Bayern Münih - Inter

9 Nisan Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa

22.00 Barcelona - Borussia Dortmund

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları tabii spor ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu akşam Bayern Münih - Inter maçını TRT Spor’dan şifresiz olarak izleyebilirsiniz.



#Şampiyonlar Ligi
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