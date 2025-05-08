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Şampiyonluk genlerinde var

Şampiyonluk genlerinde var

Umut Yılmaz
04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Galatasaray futbol takımı
Galatasaray futbol takımı

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk havasına giren G.Saray'ın 27 futbolcusundan 21'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda bu sevinci yaşadı. 14. sezonunu yaşayan kaleci Muslera, 8. şampiyonluğuna çok yakın. Morata, Juventus ve Real Madrid’le 2'şer kez, Yunus Akgün ile Lucas Torreira ise (1’i Atletico Madrid) 3 kez lig şampiyonluğuna uzandı.


SARA VE EREN İLK KEZ

Mertens, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu 2'şer, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Efe Akman ve Eyüp Aydın ise birer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Ayrıca Lemina Juventus'ta, Jelert ise Kopenhag'da 2'şer, Osimhen, Napoli’de Cuesta, A.Nacional’da, Sallai, APOEL’de birer kez şampiyonluk gördü. Bu heyecanı daha önce yaşamayan 6 isim ise şunlar: Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Frankowski, Ahmed Kutucu ve Berat Luş.


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