Şampiyonluk şifresi 10'da

2022-23 sezonu başında Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, iki sezon içerisinde büyük bir çıkış yakaladı. İlk sezonunda sarı-kırmızılı takımla şampiyon olan tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da benzer sevinci yaşamak üzere.

Pazar günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, yenilmemesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk ise derbilerde gösterdiği başarılı performansla parmak ısırtıyor. Galatasaray'ın başında geçtiği günden bu yana lige damgasını vuran tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakiplerine de adeta kök söktürdü. Sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 12 maça çıkan Buruk, biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı. Bu dönemde rakiplerine sadece bir kez yenilen Buruk, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.