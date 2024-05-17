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Spor

Şampiyonluk şifresi 10'da

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbilerde sergilediği üst düzey performansla dikkat çekiyor. 12 derbi maçında 9 galibiyet almayı başaran Buruk, pazar günü sahasındaki maçta Fenerbahçe'yi de yenerek hem 10. derbi zaferini almak hem de şampiyonluğunu ilan etmek için hazırlanıyor.

Umut Yılmaz
09:51 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 09:57 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 93 maçta 2.43 puan ortalaması yakaladı.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 93 maçta 2.43 puan ortalaması yakaladı.

2022-23 sezonu başında Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, iki sezon içerisinde büyük bir çıkış yakaladı. İlk sezonunda sarı-kırmızılı takımla şampiyon olan tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da benzer sevinci yaşamak üzere.


Pazar günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, yenilmemesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Okan Buruk ise derbilerde gösterdiği başarılı performansla parmak ısırtıyor. Galatasaray'ın başında geçtiği günden bu yana lige damgasını vuran tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakiplerine de adeta kök söktürdü. Sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 12 maça çıkan Buruk, biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı. Bu dönemde rakiplerine sadece bir kez yenilen Buruk, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.


Fenerbahçe'ye kök söktürdü

Teknik direktör Okan Buruk'un en çok zorladığı ekiplerin başında ezeli rakibi Fenerbahçe geliyor. 2022-23 sezonunda oynanan iki derbide genç teknik adam ezeli rakibe göz açtırmadı. Hem içeride hem dışarıda 3-0'lık skorlarla Fenerbahçe'yi geçen Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, rakibi önünde şampiyonluk yaşadı. Bu sezonun ilk devresinde Kadıköy'de oynanan derbi 0-0 biterken, Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finali Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.


Okan Buruk, Fenerbahçe'yi pazar günü oynanacak derbide de yenerek yine şampiyonluğu ezeli rakibinin önünde kutlamanın planlarını yapıyor.







#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
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