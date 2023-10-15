Şampiyonluk sistemine dönüş

Yardımcılarıyla birlikte bordo-mavili takımın geçmiş maçlarını izleyen ve çeşitli analizlerde bulunan Avcı'nın, Bjelica dönemindeki oyun formasyonu olan 4-1-4-1 ve 4-3-3'ü değiştirip, şampiyonluk sezonundaki 4-2-3-1'e geri dönmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, oyun içinde taktik ve sistemsel değişiklikler yapacak şekilde idman programları hazırladığı da ifade edildi.

Mevcut oyuncularla oluşturmayı düşündüğü oyun formasyonuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar yapan Abdullah Avcı, en büyük avantaj olarak takımda daha önce kendisiyle çalışmış oyuncuların yer almasını görüyor. Bir an önce kafasındakileri oyuncularına aktarmak ve yapılması gerekenleri adeta ezberletmek isteyen deneyimli teknik adam, milli aranın sona ererek ülkelerinin kamplarında bulunan futbolcuların geri dönmesi için sabırsızlanıyor. Yarın dönmesi beklenen milli oyuncuların katılımı ile Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki hafta yapacakları Alanyaspor maçının oyun planını şekillendirecek olan Avcı, "Taraftarımızın önünde yeni bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Birbirimizi anlayarak, birbirimize yardımcı olarak başarının formülünü yazabilir" ifadelerini kullandı.