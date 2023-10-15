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Spor

Şampiyonluk sistemine dönüş

Trabzonspor'da yeniden göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı, Nenad Bjelica'nın 4-1-4-1 ve 4-3-3 olan oyun formasyonu yerine şampiyonluk sezonundaki 4-2-3-1'e geri dönecek.

Ali Kemal Yazıcı
10:20 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı, oyun sisteminde değişikliğe gidecek.


Yardımcılarıyla birlikte bordo-mavili takımın geçmiş maçlarını izleyen ve çeşitli analizlerde bulunan Avcı'nın, Bjelica dönemindeki oyun formasyonu olan 4-1-4-1 ve 4-3-3'ü değiştirip, şampiyonluk sezonundaki 4-2-3-1'e geri dönmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, oyun içinde taktik ve sistemsel değişiklikler yapacak şekilde idman programları hazırladığı da ifade edildi.


Avcı'nın, mevcut kadronun kafasındaki oyun planını sahaya uygulamak için yeterli olduğu görüşünde olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adam, yapılacak yoğun idmanlarla aklındakileri oyuncularına tamamen aktarmayı planlıyor.




Yeni bir başlangıç

Mevcut oyuncularla oluşturmayı düşündüğü oyun formasyonuyla ilgili teorik ve pratik çalışmalar yapan Abdullah Avcı, en büyük avantaj olarak takımda daha önce kendisiyle çalışmış oyuncuların yer almasını görüyor. Bir an önce kafasındakileri oyuncularına aktarmak ve yapılması gerekenleri adeta ezberletmek isteyen deneyimli teknik adam, milli aranın sona ererek ülkelerinin kamplarında bulunan futbolcuların geri dönmesi için sabırsızlanıyor. Yarın dönmesi beklenen milli oyuncuların katılımı ile Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki hafta yapacakları Alanyaspor maçının oyun planını şekillendirecek olan Avcı, "Taraftarımızın önünde yeni bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Birbirimizi anlayarak, birbirimize yardımcı olarak başarının formülünü yazabilir" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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