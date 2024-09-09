Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: 'Hayırlı olsun diyeceğiz önümüze bakacağız'

Süper Lig’de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alan Samsunspor, 14 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaptığı ısınma, rondo ve 5'e 5 turnuva ile çalışmalarına devam eden Kırmızı-Beyazlı takımda Futbol Direktörü Fuat Çapa açıklama yaptı.





Konyaspor maçıyla birlikte 8 günde 3 maç yapacaklarını dile getiren Çapa, "4 gün arayla 1 maç oynayacağız. 2 maç üst üste kendi evimizde Konyaspor ve Başakşehir ile oynayacağız. Diğer maçı ise deplasmanda Rizespor ile oynayacağız. Geçtiğimiz sezon en verimli zamanlarımızı sık maç oynadığımız dönemlerde geçirdik” diye konuştu.





"Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmak zorundayız"

Geçen sezonda bu tür maçları oynadıklarını ve problem yaşamadıklarını belirten Fuat Çapa, “Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmak zorundayız. Bu tür maçları sezon başında da oynayacağımızı biliyorduk. Geçtiğimiz sezonda buna benzer maçlar oynadık. Bu maçlarla ilgili sıkıntı da yaşamadık. Hatta en verimli zamanlarımızı sık maç oynadığımız dönemlerde geçirdik” şeklinde konuştu.





"Hayırlı olsun diyeceğiz önümüze bakacağız"