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Samsunspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

Samsunspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

12:3711/04/2025, Cuma
IHA
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Süper Lig müsabakalarında VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.
Süper Lig müsabakalarında VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftası, bugün saat 20.00’de oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.


Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR’da görev yapacak.


Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR’ı olmuştu.



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