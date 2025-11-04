Samsunspor, Konferans Ligi'ndeki üçüncü maçında 6 Kasım Perşembe günü Malta kulüplerinden Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

Malta futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan ve 11 lig şampiyonluğu bulunan Hamrun Spartans, geçtiğimiz yaz Letonya ekibi FC RFS'yi eleyerek UEFA Konferans Ligi lig aşamasına kalan ilk Maltalı ekip oldu.





UEFA'dan yaklaşık 3.2 milyon euro'luk gelir elde eden kulüp, Malta futbolu için tarihi bir başarıya imza attı.

Hamrun Spartans, Malta Premier Ligi'nde bu sezon 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Malta Milli Takımı'nda da forma giyen Joseph Mbong, Hamrun'un en üretken oyuncusu konumunda. Mbong, bu sezon ligde 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Malta ekibi, Konferans Ligi'nde ise 2 maçta da mağlup oldu. Kulüp başkanı Joseph Portelli, 2020'de göreve geldikten sonra hedefini Maltalı bir takımı UEFA lig aşamasına taşımak olarak açıklamıştı ve bu hayali gerçekleşti.

Hamrun Spartans'ı İtalyan teknik adam Giacomo Modica çalıştırıyor. 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'de Zdenek Zeman'ın yardımcısı olarak görev yapan Modica, 2025 yazında Hamrun'un başına geçti.

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.







