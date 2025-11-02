Yeni Şafak
Samsunspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup etti | ÖZET

16:292/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Süper Lig 11. haftasında Samsunspor deplasmanda Konyaspor 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Samsunspor’u ağırladı. 4 golün atıldığı maçta kazanan 3-1’lik skorla Samsunspor oldu. Galibiyet golleri Musaba, Ndiaye ve Satka’dan geldi. Konyaspor - Samsunspor maç özeti ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Samsunspor 3-1’lik skorla kazandı. İşte TÜMOSAN Konyaspor - Samsunspor maç özeti…

TÜMOSAN KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

