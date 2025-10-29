Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilenler arasında 22 üst klasman (Süper Lig ve 1. Lig yöneten) hakem de yer alıyor. Bu karar, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı ve hakemleri bekleyen cezalar merak konusu oldu. Peki, bahis oynayan hakemler ne ceza alacak, kariyerleri bitecek mi? 57. madde nedir? İşte soruların yanıtları...

Bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ya sevk edildi ve isimleri açıklandı. Söz konusu isimler arasında 22 üst klasman (Süper Lig ve 1. Lig maçı yöneten) hakemi de yer alıyor.



Disiplin sevkleri sonrası 152 hakemin hangi cezaları alacağı merak konusu oldu.

PFDK'ya sevk edilen hakemler hangi cezalarla karşı karşıya? 57. madde ne diyor?

152 hakemin tamamı Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Söz konusu maddenin içeriği "Bahis" başlığı altında detaylandırıldı ve bu yasağı ihlal edenlerin üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılacağından bahsedildi.



