Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PFDK'ya sevk edilen hakemler hangi cezalarla karşı karşıya? 57. Madde ne diyor?

PFDK'ya sevk edilen hakemler hangi cezalarla karşı karşıya? 57. Madde ne diyor?

08:0429/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk edilenler arasında 22 üst klasman (Süper Lig ve 1. Lig yöneten) hakem de yer alıyor. Bu karar, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı ve hakemleri bekleyen cezalar merak konusu oldu. Peki, bahis oynayan hakemler ne ceza alacak, kariyerleri bitecek mi? 57. madde nedir? İşte soruların yanıtları...

Bahis soruşturması kapsamında tam 152 hakem PFDK'ya sevk edildi ve isimleri açıklandı. Söz konusu isimler arasında 22 üst klasman (Süper Lig ve 1. Lig maçı yöneten) hakemi de yer alıyor.


Disiplin sevkleri sonrası 152 hakemin hangi cezaları alacağı merak konusu oldu. İşte hakemleri bekleyen cezalar ve detaylar...

PFDK'ya sevk edilen hakemler hangi cezalarla karşı karşıya? 57. madde ne diyor?


152 hakemin tamamı Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Söz konusu maddenin içeriği "Bahis" başlığı altında detaylandırıldı ve bu yasağı ihlal edenlerin üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılacağından bahsedildi.



HAKEMLİK KARİYERLERİ NASIL BİTER?


Öte yandan söz konusu 152 hakemin 45 günden fazla hak mahrumiyeti cezası almaları halinde hakemlikleri düşecek ve meslekten men edilecekler.



#PFDK
#TFF
#57. Madde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi maddeleri çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu? Af ve infaz düzenlemesi maddeler arasında var mı?