Savaşçı Fırtına umutları yeşertti

Trabzonspor, yeniden yuvaya dönen teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş’la sahasında 1-1 berabere kalırken, alınan 1 puandan çok ortaya konan dirençli futbol camianın umutlarını yeşertti.





Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Edin Visca’nın kırmızı kart görmesiyle eksik kalan ve yaklaşık 80 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavili takım, bu şartlarda alınan 1 puanın umut verdiğini düşünüyor.





Taraftar memnun

Şenol Güneş’in sahaya sürdüğü 11, ilk bölümde rakibe önde basarak boş alan bırakmazken, Beşiktaş’a göre daha etkili bir görüntü çizdi. Ancak Visca’nın atılmasının ardından dakikalar ilerledikçe oyunun hakimiyeti rakibe geçti.





Savunmaya çekilen takımın, yenen beraberlik golünden sonra dahi oyun disiplininden taviz vermemesi ve bir ekip ruhu içinde hareket etmesi taraftarların takdirini kazandı.





3 puana ihtiyaç var

Ligin geride kalan bölümünde 1 haftayı BAY geçen ve oynadığı 3 karşılaşmayı da beraberlikle noktalayan Trabzonspor, rotayı perşembe günü Kayserispor’la oynayacağı erteleme maçına çevirdi. Fırtına, 3. haftanın erteleme mücadelesinde Papara Park’a ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.





Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş karşısındaki dirençli oyunun kendileri için umut ışığı olacağını belirterek “Biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Bunun için perşembe günki maçı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.







