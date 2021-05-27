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Savaşmanızı istiyorum

Trabzonspor, anlaşmaya vararak Trabzon’a getirdiği Gervinho ile 2, Bruno Peres’le 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, “Türkiye Süper Ligi diğer liglere benzemiyor, mücadele kat sayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Savaşa hazır gelmelerini istiyorum” dedi

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Savaşmanızı istiyorum
3 yıl sözleşme imzalanan Bruno Peres’e senelik 1,2 milyon Euro garanti ücretle birlikte senelik 500 bin Euro imza ücreti verileceği açıklandı. 2 yıllık imza atılan Gervinho’ya ise yıllık 1,5 milyon Euro garanti ücret ve senelik 650 bin Euro imza parası ödeneceği kaydedildi.

Trabzonspor, anlaşmaya vararak Trabzon’a getirdiği İtalya’nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden Bruno Peres ile sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile futbolcuların eşlerinin de yer aldığı, kulübün Youtube adresinden canlı yayımlanan imza töreninde, Gervinho ile 2, Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ağaoğlu, transfer sezonuna bu sezon erken başladıklarını belirterek, “Eminim ki bu taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Transferlerimiz devam edecektir” dedi. Gervinho ve Peres’in tatilden hazır dönmelerini isteyen Ağaoğlu, iki oyuncuyu da çok büyük bir mücadelenin beklediğini vurgulayarak, “İki oyuncumuzun takıma katılmasından dolayı duymuş olduğum mutluluğu ifade ederken, camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını diliyorum. İmza töreninden sonra ülkelerine gidecekler, tatillerini yapacaklar. Ama dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş , çok büyük bir mücadele bekliyor. Türkiye Süper Lig’i diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Dolayısıyla kendilerinden savaşa hazır bir halde gelmelerini istiyorum. Tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.

UZUN BİR YIL OLACAK

  • Sağ bek oyuncusu Bruno Peres savaşacağını söylerken, “Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici. Bunun sorumluluklarının farkındayım. Saha içinde ve dışında bu takımın savaşçısı olacağım. Uzun bir yıl olacak, kolay olmayacak, savaşarak, mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim” dedi. Gervinho ise, “Çok konuşmayı sevmem, saha içinde konuşurum. Bu proje, inandığım bir proje. Eşim, ailem burada olmaktan çok mutlu” diye konuştu.
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