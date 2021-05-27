​Savaşmanızı istiyorum

Trabzonspor, anlaşmaya vararak Trabzon’a getirdiği İtalya’nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden Bruno Peres ile sözleşme imzaladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile futbolcuların eşlerinin de yer aldığı, kulübün Youtube adresinden canlı yayımlanan imza töreninde, Gervinho ile 2, Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Ağaoğlu, transfer sezonuna bu sezon erken başladıklarını belirterek, “Eminim ki bu taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Transferlerimiz devam edecektir” dedi. Gervinho ve Peres’in tatilden hazır dönmelerini isteyen Ağaoğlu, iki oyuncuyu da çok büyük bir mücadelenin beklediğini vurgulayarak, “İki oyuncumuzun takıma katılmasından dolayı duymuş olduğum mutluluğu ifade ederken, camiamıza hayırlı uğurlu olmalarını diliyorum. İmza töreninden sonra ülkelerine gidecekler, tatillerini yapacaklar. Ama dönüp geldikleri zaman onları çok büyük bir savaş , çok büyük bir mücadele bekliyor. Türkiye Süper Lig’i diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Dolayısıyla kendilerinden savaşa hazır bir halde gelmelerini istiyorum. Tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.

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