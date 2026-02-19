Yeni Şafak
Sepp Piontek hayatını kaybetti

Sepp Piontek

1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre 1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Alman teknik adamın hastalığı nedeniyle vefat ettiği, ailesi tarafından doğrulandı.

Piontek, 1993 yılında Bursaspor'u da çalıştırmıştı.


