Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler’in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.