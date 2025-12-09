Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma

Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma

16:299/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF binasına giriş yaptı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF binasına giriş yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler’in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva’ya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler’in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.


Bugün de Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF’nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne giriş yaptı.







#TFF
#Serdal Adalı
#İbrahim Hacıomsnaoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?